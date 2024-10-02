Судья назначил пенальти в ворота «Юве» в матче с «Лейпцигом» в ЛЧ. Мяч попал в руку Дугласу Луису после удара Симонса со штрафного, Шешко реализовал 11-метровый
«РБ Лейпциг» вышел вперед, реализовав пенальти в матче с «Ювентусом».
На 62-й минуте игры Лиги чемпионов мяч попал в руку Дугласу Луису, вышедшему на замену несколькими минутами ранее – полузащитник «Ювентуса» закрыл лицо руками в момент удара Хави Симонса со штрафного.
Главный арбитр матча Франсуа Летексье после просмотра видеоповтора назначил 11-метровый – его реализовал Беньямин Шешко.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (2:2, второй тайм).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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