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  • Судья назначил пенальти в ворота «Юве» в матче с «Лейпцигом» в ЛЧ. Мяч попал в руку Дугласу Луису после удара Симонса со штрафного, Шешко реализовал 11-метровый
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Судья назначил пенальти в ворота «Юве» в матче с «Лейпцигом» в ЛЧ. Мяч попал в руку Дугласу Луису после удара Симонса со штрафного, Шешко реализовал 11-метровый

«РБ Лейпциг» вышел вперед, реализовав пенальти в матче с «Ювентусом».

На 62-й минуте игры Лиги чемпионов мяч попал в руку Дугласу Луису, вышедшему на замену несколькими минутами ранее – полузащитник «Ювентуса» закрыл лицо руками в момент удара Хави Симонса со штрафного.

Главный арбитр матча Франсуа Летексье после просмотра видеоповтора назначил 11-метровый – его реализовал Беньямин Шешко.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (2:2, второй тайм).

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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видеоповторы
Франсуа Летексье
logoДуглас Луис
logoБеньямин Шешко
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