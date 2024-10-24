Сульшер – лучший тренер «МЮ» после ухода Фергюсона по версии Goal. Моуринью – 2-й, тен Хаг – 3-й

Оле-Гуннар Сульшер занял первое место в рейтинге тренеров «МЮ» в последние годы.

Популярный сайт о футболе оценил работу всех специалистов, возглавлявших «Манчестер Юнайтед » после ухода Алекса Фергюсона.

Норвежец, тренировавший команду с 2018 по 2021 год и не выигравший с ней ни одного турнира, возглавил список. За ним следуют Жозе Моуринью (три трофея), Эрик тен Хаг (два трофея), Луи ван Гал (один трофей), Ральф Рангник (ни одного трофея), а замыкает рейтинг Дэвид Мойес (один трофей).