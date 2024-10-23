Эрик тен Хаг: «Мы с Моуринью выиграли много трофеев за последние годы, но нужно доказывать состоятельность каждый сезон. «МЮ» не выигрывал еврокубки после ухода Жозе, сейчас прекрасный шанс»
«После его ухода мы выиграли внутренние кубки, но «Ман Юнайтед» не побеждал в Европе, и это тоже наша цель, которой мы хотим достичь. И в этом сезоне у нас есть прекрасная возможность.
У нас есть мастерство, мы должны выигрывать матчи. Лига Европы проходит в новом формате, после двух игр у нас два очка. Мы знаем, что нам нужно делать, и должны выигрывать матчи.
Сезон только начался, у нас две ничьих. В первом сезоне мы выиграли много матчей в еврокубках. В прошлом сезоне у нас возникли сложности как дома, так и в международных турнирах. Но мы уверены в себе, уверены, что способны на это – побеждать в АПЛ и Европе.
Мы с Моуринью выиграли много трофеев за последние годы, но нужно доказывать свою состоятельность каждый сезон. Когда ты не выигрываешь, всегда появляется критика. Мы знаем, что опыта нам не занимать.
В конечном счете важно то, чего ты добился к концу сезона. Мы убеждены, что движемся в верном направлении и достигнем своих целей», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» накануне встречи с «Фенербахче».
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