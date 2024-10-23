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  • Эрик тен Хаг: «Мы с Моуринью выиграли много трофеев за последние годы, но нужно доказывать состоятельность каждый сезон. «МЮ» не выигрывал еврокубки после ухода Жозе, сейчас прекрасный шанс»
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Эрик тен Хаг: «Мы с Моуринью выиграли много трофеев за последние годы, но нужно доказывать состоятельность каждый сезон. «МЮ» не выигрывал еврокубки после ухода Жозе, сейчас прекрасный шанс»

Эрик тен Хаг прокомментировал слова Жозе Моуринью о «Манчестер Юнайтед».

«После его ухода мы выиграли внутренние кубки, но «Ман Юнайтед» не побеждал в Европе, и это тоже наша цель, которой мы хотим достичь. И в этом сезоне у нас есть прекрасная возможность.

У нас есть мастерство, мы должны выигрывать матчи. Лига Европы проходит в новом формате, после двух игр у нас два очка. Мы знаем, что нам нужно делать, и должны выигрывать матчи.

Сезон только начался, у нас две ничьих. В первом сезоне мы выиграли много матчей в еврокубках. В прошлом сезоне у нас возникли сложности как дома, так и в международных турнирах. Но мы уверены в себе, уверены, что способны на это – побеждать в АПЛ и Европе.

Мы с Моуринью выиграли много трофеев за последние годы, но нужно доказывать свою состоятельность каждый сезон. Когда ты не выигрываешь, всегда появляется критика. Мы знаем, что опыта нам не занимать.

В конечном счете важно то, чего ты добился к концу сезона. Мы убеждены, что движемся в верном направлении и достигнем своих целей», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» накануне встречи с «Фенербахче».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Manchester Evening News
logoМанчестер Юнайтед
logoЖозе Моуринью
logoпремьер-лига Англия
logoФенербахче
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