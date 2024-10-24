Агбонлахор уверен, что игроки скорее поедут в «Виллу», чем в «МЮ»: «100%, она стабильнее, и никто не говорит Эмери, кого брать. Карьеры выбравших «Юнайтед» идут под откос»

Габриэль Агбонлахор считает «Астон Виллу» привлекательнее «Манчестер Юнайтед».

– Все обсуждают Джошуа Зиркзе , говорили, что он потрясающий футболист. И вот он приехал и не может даже мяч удержать. У него есть время на то, чтобы все изменить, но с начала сезона он очень плох.

– Сейчас футболисты захотят перейти скорее в «Астон Виллу», чем в «МЮ»?

– 100%! Во-первых, «Астон Вилла » играет в Лиге чемпионов . А каждый футболист мечтает играть в ЛЧ.

Это более стабильный клуб. Взгляните на Унаи Эмери – клуб в его руках. Никто из руководства не говорит ему подписывать определенного игрока. Он может брать того, кого хочет. Нет никакого цирка с владельцами.

Это более здоровый клуб. Больше ли «МЮ », чем «Вилла»? Конечно, с отрывом. Но прямо сейчас игроки туда переходят – и их карьеры идут под откос, – отметил экс-форвард «Астон Виллы» в эфире Talksport.