Игроки «Барсы» пробежали 126,5 км в матче с «Баварией» – на 7 км больше соперников

Игроки «Барселоны» значительно превзошли «Баварию» по пробегу.

Вчерашний матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов завершился победой «Барселоны» со счетом 4:1.

За время игры футболисты «Барселоны» пробежали в сумме 126,5 км. Футболисты «Баварии» пробежали более чем на 7 километров меньше – 119,2 км. При этом матче с «Баварией» в 2020 году, в котором «Барселона » уступила со счетом 2:8, игроки каталонской команды пробежади лишь 98 километров.

Самую большую дистанцию среди игроков «Барселоны» в первых трех матчах ЛЧ преодолел 21-летний полузащитник Марк Касадо – 35,6 км. Второе место по этому показателю занял защитник Жюль Кунде , пробежавший 32,7 км за 3 матча турнира.