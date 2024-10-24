Игроки «Барсы» пробежали 126,5 км в матче с «Баварией» – на 7 км больше соперников
Игроки «Барселоны» значительно превзошли «Баварию» по пробегу.
Вчерашний матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов завершился победой «Барселоны» со счетом 4:1.
За время игры футболисты «Барселоны» пробежали в сумме 126,5 км. Футболисты «Баварии» пробежали более чем на 7 километров меньше – 119,2 км. При этом матче с «Баварией» в 2020 году, в котором «Барселона» уступила со счетом 2:8, игроки каталонской команды пробежади лишь 98 километров.
Самую большую дистанцию среди игроков «Барселоны» в первых трех матчах ЛЧ преодолел 21-летний полузащитник Марк Касадо – 35,6 км. Второе место по этому показателю занял защитник Жюль Кунде, пробежавший 32,7 км за 3 матча турнира.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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