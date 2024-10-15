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Экс-хавбек «Реала» Гаго возглавил «Бока Хуниорс». Он тренировал «Гвадалахару»

Фернандо Гаго стал новым тренером «Бока Хуниорс».

Срок контракта 38-летнего аргентинца с клубом из Буэнос-Айреса не уточняется.

Гаго – воспитанник «Бока Хуниорс», экс-опорник известен по выступлениям за «Реал», «Рому», «Валенсию» и сборную Аргентины.

Его последним местом работы была мексиканская «Гвадалахара». Ранее Гаго также тренировал аргентинский «Расинг».

Фото: bocajuniors.com.ar

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Бока Хуниорс»
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