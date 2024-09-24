«Бока» отстранила Ромеро на 2 матча за стычку с фанатом после поражения от «Ривер Плейт»
В субботу клуб уступил «Ривер Плейт» в дерби со счетом 0:1. Матч закончился девятью желтыми карточками для обеих команд.
После окончания матча один из болельщиков «Боки» положил руку на грудь Ромеро, когда вратарь перегнулся через ограждение и начал спорить с фанатом лицом к лицу, что разозлило экс-игрока «Манчестер Юнайтед». Несколько человек, включая запасного вратаря «Боки» Леандро Брея, были вынуждены оттаскивать Ромеро силой. Другие болельщики «Боки» стали оскорблять команду, и позднее на трибунах завязалась потасовка.
«Бока Хуниорс» приняли решение отстранить Ромеро на 2 следующих матча команды.
«Также хотим сообщить, что установлены личности троих болельщиков, ставших виновниками инцидента – к ним будут применены соответствующие меры.
Наш клуб должен быть большой семьей, состоящей из болельщиков, игроков, сотрудников и директоров. Поэтому мы все обязаны всегда уважать друг друга и быть едиными во благо клуба, наслаждаясь спортом и соревнованиями, в которых участвует «Бока», существуя в мире и гармонии», – говорится в заявлении «Бока Хуниорс».
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