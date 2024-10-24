Михаил Кержаков: «Когда появляются хорошие деньги, зачастую делаешь лишние телодвижения. Становишься рабом вещей. Если у тебя 2-3 машины, паркинг нужно искать, что-то может сломаться»

Михаил Кержаков рассказал об отношении к деньгам.

«Когда у тебя появляются хорошие деньги, ты зачастую делаешь много лишних телодвижений, которые в принципе не нужно делать. И со временем понимаешь, что ты не то что становишься рабом этих денег, ты становишься рабом вещей. Потому что бытовуха тебя затягивает.

Если мы касаемся машин, если ты начинаешь их менять, ты можешь не угадать, что-то может сломаться. Тебе нужно искать, если у тебя две-три машины, паркинг какой-то. И вот этот круговорот начинается просто.

И поэтому со временем ты понимаешь, что можно без 50% вот этих лишних телодвижений вообще великолепно счастливо жить», – рассказал вратарь «Зенита ».