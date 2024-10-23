Аршавин о доходах после футбола: «К концу карьеры стал зарабатывать примерно как сейчас. Каждый тратит сколько сохранил, но проблема есть – возникают трудности у семей»
Ранее экс-защитник сборной России Юрий Жирков заявил, что тратит в месяц более миллиона рублей.
– Жирков заявил, что тратит в месяц больше миллиона рублей. Это характерно для футболистов вашего поколения, или слишком много?
– Думаю, кто сколько сохранил, у кого какие потребности, тот столько и тратит. Кто-то меньше, кто-то больше.
– Вы говорили, что вам комфортно тратить столько, сколько вы сейчас зарабатываете. Но во время карьеры футболиста заработок, понятно, был больше. Трудно было «падать»?
– Мне – нет. Потому что к концу карьеры я стал зарабатывать примерно столько, сколько сейчас. Но в целом такая проблема, конечно, существует – возникают трудности у семей.
– Как вы относитесь в целом к тому, что футболисты рассказывают о своих тратах?
– Вы спрашиваете – они отвечают. В принципе, не вижу ничего страшного.
– Такие большие суммы, как миллион в месяц, не разозлят людей?
– Но Юра же не своровал их где-то, он заработал честной, хорошей карьерой. Наоборот, надо порадоваться за человека, что после карьеры он может себе позволить тратить столько, – сказал бывший нападающий «Зенита».
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