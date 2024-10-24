Экс-судья Лаос о пенальти в ворота «Атлетико»: «ВАР нужен для помощи людям, которые совершают ошибки. Как у коллег не хватило сочувствия позвать судью к монитору, прежде чем принять решение?»
Вчера команда Диего Симеоне проиграла «Лиллю» (1:3) в домашнем матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
На 74-й минуте при счете 1:1 итальянский арбитр Марко Гуида назначил пенальти в ворота «Атлетико» после падения Бенжамена Андре в борьбе за мяч с Коке. Джонатан Дэвид реализовал 11-метровый. «Атлетико» обратился по данному эпизоду в УЕФА.
«В 2021 году я неправильно назначил пенальти, и, понаблюдав за игроками несколько секунд, я умолял судью ВАР показать мне повтор. Это случилось на чемпионате Европы в Будапеште, и этому не может быть объяснения. Возможно, он допустил ошибку, ведь он просто человек. ВАР появился, чтобы помочь футболу. У коллеги было мало опыта работы с ВАР. Им пришлось срочно дать ему шанс увидеть то, чего он не видел.
Я хочу, чтобы мы поняли, что ВАР должен помогать людям, которые совершают ошибки. Я пошел домой и не смог следить за ходом соревнований, молясь, чтобы ВАР помог мне. Вы не представляете, как здорово быть на поле во время таких соревнований. Когда мы видим изображения на наших телефонах в раздевалке, наши сердца замирают. Как это возможно, что у двух коллег не хватило сочувствия пригласить судью посмотреть повтор, прежде чем принимать решение?» – сказал бывший рефери.
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