«Атлетико» пожаловался в УЕФА из-за пенальти в пользу «Лилля». Мадридский клуб считает его «выдуманным» и не понимает, почему не вмешался ВАР

«Атлетико» обратился в УЕФА из-за судейства в матче Лиги чемпионов с «Лиллем».

Команда Диего Симеоне проиграла «Лиллю» (1:3) в домашнем матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

На 74-й минуте при счете 1:1 итальянский арбитр Марко Гуида назначил пенальти в ворота «Атлетико» после падения Бенжамена Андре в борьбе за мяч с Коке. Джонатан Дэвид реализовал 11-метровый.

В мадридском клубе считают пенальти «выдуманным», пишет Marca. В клубе убеждены что Гуида ошибся, и не понимают, почему арбитры ВАР не позвали главного судью посмотреть повтор и отменить пенальти.

Из-за этой ситуации «Атлетико» подал официальную жалобу на судейство в УЕФА .

Симеоне о матче с «Лиллем»: «Атлетико» мог выиграть 4:2, но проиграл 1:3. Пенальти не было, арбитр сначала сказал про игру рукой, потом про толчок – когда-нибудь так будет и в нашу пользу, надеюсь»

Экс-арбитр Итурральде не согласен с пенальти в ворота «Атлетико»: «Коке даже не касается игрока «Лилля». У судей есть инструмент – нужно было лишь посмотреть эпизод»