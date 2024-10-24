Экс-арбитр Итурральде не согласен с пенальти в ворота «Атлетико»: «Коке даже не касается игрока «Лилля». У судей есть инструмент – нужно было лишь посмотреть эпизод»
Команда Диего Симеоне проиграла «Лиллю» (1:3) в домашнем матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
На 74-й минуте при счете 1:1 итальянский арбитр Марко Гуида назначил пенальти в ворота «Атлетико» после падения Бенжамена Андре в борьбе за мяч с Коке. Джонатан Дэвид реализовал 11-метровый и вывел «Лилль» вперед.
«Мне всегда говорили, что поставить пенальти – все равно что сходить в магазин. Ваша покупка должна быть на десять баллов, хорошо, на девять. Но этот контакт не тянет даже на 5. Это не пенальти.
Я смотрел эпизод четыре или пять раз и ничего не вижу. Он даже не касается [соперника].
Все нужно делать как следует – у них [судей] есть инструмент, и все, что им нужно сделать, это обратиться к нему и попросить посмотреть эпизод», – сказал бывший арбитр.
Изображение: кадр из трансляции Movistar
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