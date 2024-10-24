Экс-арбитр Итурральде не согласен с пенальти в ворота «Атлетико»: «Коке даже не касается игрока «Лилля». У судей есть инструмент – нужно было лишь посмотреть эпизод»

Экс-судья Эдуардо Итурральде Гонсалес не согласен с пенальти в ворота «Атлетико».

Команда Диего Симеоне проиграла «Лиллю» (1:3) в домашнем матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов .

На 74-й минуте при счете 1:1 итальянский арбитр Марко Гуида назначил пенальти в ворота «Атлетико » после падения Бенжамена Андре в борьбе за мяч с Коке . Джонатан Дэвид реализовал 11-метровый и вывел «Лилль » вперед.

«Мне всегда говорили, что поставить пенальти – все равно что сходить в магазин. Ваша покупка должна быть на десять баллов, хорошо, на девять. Но этот контакт не тянет даже на 5. Это не пенальти.

Я смотрел эпизод четыре или пять раз и ничего не вижу. Он даже не касается [соперника].

Все нужно делать как следует – у них [судей] есть инструмент, и все, что им нужно сделать, это обратиться к нему и попросить посмотреть эпизод», – сказал бывший арбитр.

Изображение: кадр из трансляции Movistar