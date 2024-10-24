Арестованы 4 фаната «Атлетико», призывавшие оскорблять Винисиуса на почве расизма во время дерби. Полиция не исключает новых задержаний

Арестованы фанаты, призывавшие оскорблять Винисиуса на почве расизма.

Ранее фанаты «Атлетико » призвали идти на дерби с «Реалом » (1:1) в масках, чтобы оскорблять Винисиуса на расовой почве без угрозы наказания. Ла Лига потребовала арестовать их.

Испанская полиция арестовала четверых зачинщиков акции. Это мужчины в возрасте от 24 до 26 лет. Арестованным предъявлены обвинения в разжигании ненависти.

В полиции не исключают новых задержаний по этому делу.