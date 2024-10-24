Арестованы 4 фаната «Атлетико», призывавшие оскорблять Винисиуса на почве расизма во время дерби. Полиция не исключает новых задержаний
Арестованы фанаты, призывавшие оскорблять Винисиуса на почве расизма.
Ранее фанаты «Атлетико» призвали идти на дерби с «Реалом» (1:1) в масках, чтобы оскорблять Винисиуса на расовой почве без угрозы наказания. Ла Лига потребовала арестовать их.
Испанская полиция арестовала четверых зачинщиков акции. Это мужчины в возрасте от 24 до 26 лет. Арестованным предъявлены обвинения в разжигании ненависти.
В полиции не исключают новых задержаний по этому делу.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
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