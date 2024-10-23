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  • «Сын шлюхи» и «умри» кричали Авиле фанаты «Осасуны». Форвард «Бетиса» забил бывшей команде победный гол и отпраздновал его
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«Сын шлюхи» и «умри» кричали Авиле фанаты «Осасуны». Форвард «Бетиса» забил бывшей команде победный гол и отпраздновал его

Фанаты «Осасуны» оскорбляли экс-игрока Чими Авилу за празднование победного гола.

В субботу «Бетис» одержал выездную победу над «Осасуной» (2:1) в матче 10-го тура Ла Лиги. Победный гол своей бывшей команде на 73-й минуте игры забил Чими Авила.

30-летний нападающий открыто отпраздновал гол, что вызвало негодование у домашних болельщиков. Осознав случившееся, игрок затем вел себя гораздо сдержаннее, однако в его адрес послышались оскорбительные кричалки. Так, на трибунах раздавались крики: «Чими, умри», «Чими – сын шлюхи» и «Чими – сукин сын». 

Как отмечается в заявлении Ла Лиги, на всем протяжении матча болельщики «Осасуны» исполняли и другие бранные кричалки в отношении «Бетиса».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Cadena SERВ
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logoЛа Лига
происшествия
болельщики
logoЧими Авила
брань
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