«Сын шлюхи» и «умри» кричали Авиле фанаты «Осасуны». Форвард «Бетиса» забил бывшей команде победный гол и отпраздновал его
Фанаты «Осасуны» оскорбляли экс-игрока Чими Авилу за празднование победного гола.
В субботу «Бетис» одержал выездную победу над «Осасуной» (2:1) в матче 10-го тура Ла Лиги. Победный гол своей бывшей команде на 73-й минуте игры забил Чими Авила.
30-летний нападающий открыто отпраздновал гол, что вызвало негодование у домашних болельщиков. Осознав случившееся, игрок затем вел себя гораздо сдержаннее, однако в его адрес послышались оскорбительные кричалки. Так, на трибунах раздавались крики: «Чими, умри», «Чими – сын шлюхи» и «Чими – сукин сын».
Как отмечается в заявлении Ла Лиги, на всем протяжении матча болельщики «Осасуны» исполняли и другие бранные кричалки в отношении «Бетиса».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Cadena SERВ
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