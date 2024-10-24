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Компани об атакующем стиле «Баварии»: «Не все сделали правильно против «Барсы» – иначе бы не проиграли. В таких матчах хочешь показать лучшую версию команды»

Венсан Компани ответил на вопрос касательно атакующего стиля «Баварии».

Мюнхенский клуб проиграл «Барселоне» (1:4) в матче третьего тура Лиги чемпионов.

– «Барселона» – топовый клуб в Европе. В таких матчах ты хочешь выиграть и показать лучшую версию «Баварии». Поздравляю соперника с победой.

Что касается нас, то нужно извлечь из этого урок, чтобы выйти на другой уровень в Бундеслиге, а затем вернуться в Лигу чемпионов и выиграть больше матчей.

– Но не кажется ли вам, что ваш стиль в больших матчах слишком атакующий? Стоит ли вам быть немного осторожнее?

– Думаю, что обе команды так играли.

Если вспомнить пресс-конференцию перед матчем, то разговор шел о том, что мы команда, которая допустила меньше всего голевых моментов в Европе.

Мы не все сделали правильно в этом матче – иначе бы не проиграли 1:4.

Мы должны извлечь урок из этой игры и посмотреть, что мы можем сделать лучше, – сказал главный тренер «Баварии» Венсан Компани.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Bayern&Germany
logoБавария
logoВенсан Компани
logoбундеслига Германия
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logoЛига чемпионов УЕФА
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