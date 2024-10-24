Компани про 1:4 с «Барселоной»: «В первые полчаса казалось, что «Бавария» способна победить, но 2-й и 3-й голы изменили игру»

Венсан Компани высказался о крупном поражении от «Барселоны» (1:4).

«Мы проиграли, это явное поражение. Сейчас не время для того, чтобы сразу глубоко анализировать игру. Мы вместе сядем и все проанализируем, а затем будем двигаться дальше.

В первые полчаса, если не считать раннего гола, мне казалось, что мы способны выиграть. Но второй и третий голы изменили игру. Мы проанализируем это, сделаем выводы и станем сильнее.

Это поражение не определит наш сезон. Мы оценим спад формы между первой и второй половинами и поработаем над ее улучшением», – сказал главный тренер «Баварии».