Компани про 1:4 с «Барселоной»: «В первые полчаса казалось, что «Бавария» способна победить, но 2-й и 3-й голы изменили игру»
Венсан Компани высказался о крупном поражении от «Барселоны» (1:4).
«Мы проиграли, это явное поражение. Сейчас не время для того, чтобы сразу глубоко анализировать игру. Мы вместе сядем и все проанализируем, а затем будем двигаться дальше.
В первые полчаса, если не считать раннего гола, мне казалось, что мы способны выиграть. Но второй и третий голы изменили игру. Мы проанализируем это, сделаем выводы и станем сильнее.
Это поражение не определит наш сезон. Мы оценим спад формы между первой и второй половинами и поработаем над ее улучшением», – сказал главный тренер «Баварии».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Bayern & Germany
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