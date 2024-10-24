У «Барсы» 3-я победа над «Баварией» в 16 матчах. Две предыдущие были в сезоны, когда брали ЛЧ

«Барселона» обыграла «Баварию» в 3-й раз за 28 лет.

Каталонская команда дома одержала победу (4:1) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов .

С 1996 года «Барселона » и «Бавария » встречались 16 раз – каталонцы побеждали трижды.

Две предыдущих победы «блауграны» случились в 1/4 финала Лиги чемпионов в 2009 году (4:0) и в полуфинале 2015 года (3:0). В обоих сезонах «Барселона» выигрывала турнир.

У «Баварии» 11 побед, еще 2 встречи завершились вничью.