У «Барсы» 3-я победа над «Баварией» в 16 матчах. Две предыдущие были в сезоны, когда брали ЛЧ
«Барселона» обыграла «Баварию» в 3-й раз за 28 лет.
Каталонская команда дома одержала победу (4:1) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
С 1996 года «Барселона» и «Бавария» встречались 16 раз – каталонцы побеждали трижды.
Две предыдущих победы «блауграны» случились в 1/4 финала Лиги чемпионов в 2009 году (4:0) и в полуфинале 2015 года (3:0). В обоих сезонах «Барселона» выигрывала турнир.
У «Баварии» 11 побед, еще 2 встречи завершились вничью.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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