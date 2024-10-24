Рафинья про 4:1 с «Баварией»: «Этот матч мог бы быть финалом ЛЧ – «Барса» отвечает на любые вопросы своей игрой. Мы уже думаем о класико»
В 3-м туре общего этапа ЛЧ «Барселона» одержала победу со счетом 4:1. Рафинья отметился хет-триком.
– Мы можем быть довольны сегодняшней игрой. Благодаря игре и нашим командным действиям – для меня это самое важное. Вторая победа в Лиге чемпионов, мы уже думаем о следующем матче в субботу.
Вчера я говорил, что этот матч мог бы быть финалом Лиги чемпионов. Победить вот так, на глазах у наших болельщиков – это нечто особенное. У меня нет слов. Мы отвечаем на любые вопросы тем, что делаем на поле.
– Ваш лучший гол в этом матче?
– Я бы выбрал все три... Или все четыре. Гол Левандовского тоже был очень важен.
– Что думаете о предстоящем класико?
– Это один из лучших матчей в мире. То, что произошло вчера и сегодня, показывает, что именно так и будет, – сказал полузащитник «Барселоны» в интервью Movistar.
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