Левандовски забил 700 голов за карьеру. Лишь у Роналду и Месси больше в XXI веке
Роберт Левандовски входит в тройку лучших бомбардиров в XXI веке.
Форвард «Барселоны» поразил ворота «Баварии» (4:1) в Лиге чемпионов.
Это 700-й гол в профессиональной карьере поляка. Этой отметки в текущем столетии достигли только Криштиану Роналду (907) и Лионель Месси (849).
Больше всего забитых мячей у Левандовского в составе мюнхенского клуба – 344. За «Боруссию» – 103, сборную Польши – 84, «Барселону» – 74, «Лех» – 41, прочие польские клубы – 54. В Бундеслиге нападающий отличился 312 раз, в ЛЧ – 97, Ла Лиге – 54.
Подробно со статистикой 36-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: TVP
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