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  • Тимощук о Соболеве в «Зените»: «Команда приняла Сашу очень хорошо. Он со многими поговорил и объяснился, это важно. Все надеются, что он принесет больше пользы клубу и себе»
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Тимощук о Соболеве в «Зените»: «Команда приняла Сашу очень хорошо. Он со многими поговорил и объяснился, это важно. Все надеются, что он принесет больше пользы клубу и себе»

Анатолий Тимощук рассказал, как Александра Соболева приняли в «Зените».

– Как вы оцениваете тезис, что Соболев пришел в «Зенит» за титулами? Ведь традиционно считается, что люди идут туда за деньгами...

 – Мы отталкиваемся от того, нужен ли игрок или не нужен. Решили, что этот игрок усилит наш атакующий потенциал. За последние годы Соболев – один из сильнейших нападающих. И каждый хочет, чтобы у него был как можно более сильный футболист. Поэтому все только от него самого зависит.

Команда действительно приняла Сашу очень хорошо. Поддержали ребята, он со многими в хороших отношениях, и поговорил, и объяснился. Это важно.

Поэтому какие-то моменты, которые были в его бытность игроком другой команды, наверное, уже позади. Все надеются, что он принесет больше пользы нашей команде и самому себе. А мы сделаем все возможное для того, чтобы совместно с ним так же побеждать и добиваться результата, – заявил тренер «Зенита».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoЗенит
logoАнатолий Тимощук
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Соболев
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