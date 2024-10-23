Тимощук о Соболеве в «Зените»: «Команда приняла Сашу очень хорошо. Он со многими поговорил и объяснился, это важно. Все надеются, что он принесет больше пользы клубу и себе»
– Как вы оцениваете тезис, что Соболев пришел в «Зенит» за титулами? Ведь традиционно считается, что люди идут туда за деньгами...
– Мы отталкиваемся от того, нужен ли игрок или не нужен. Решили, что этот игрок усилит наш атакующий потенциал. За последние годы Соболев – один из сильнейших нападающих. И каждый хочет, чтобы у него был как можно более сильный футболист. Поэтому все только от него самого зависит.
Команда действительно приняла Сашу очень хорошо. Поддержали ребята, он со многими в хороших отношениях, и поговорил, и объяснился. Это важно.
Поэтому какие-то моменты, которые были в его бытность игроком другой команды, наверное, уже позади. Все надеются, что он принесет больше пользы нашей команде и самому себе. А мы сделаем все возможное для того, чтобы совместно с ним так же побеждать и добиваться результата, – заявил тренер «Зенита».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий