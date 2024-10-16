Чистяков о Соболеве: «Может, и были какие-то обиды, но они давно забыты. У нас нормальный, здоровый коллектив. Будешь работать и выкладываться – к тебе повернутся лицом»

Дмитрий Чистяков рассказал, как в «Зените» приняли Александра Соболева.

– Говорили, что тренерский штаб проводил собрание с игроками перед переходом Соболева и интересовался их мнением.

– Я первый раз об этом слышу.

– То есть коллектив его принял позитивно?

– У нас нормальный, здоровый коллектив. Может, и были какие-то обиды, но они давно забыты. У нас нормальные, человеческие отношения. Будешь работать и выкладываться – к тебе повернутся лицом. А прошлое осталось в прошлом.

– Соболев – второй Дзюба?

– Дзюба у нас один, – сказал защитник «Зенита ».