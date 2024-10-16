Чистяков о Соболеве: «Может, и были какие-то обиды, но они давно забыты. У нас нормальный, здоровый коллектив. Будешь работать и выкладываться – к тебе повернутся лицом»
Дмитрий Чистяков рассказал, как в «Зените» приняли Александра Соболева.
– Говорили, что тренерский штаб проводил собрание с игроками перед переходом Соболева и интересовался их мнением.
– Я первый раз об этом слышу.
– То есть коллектив его принял позитивно?
– У нас нормальный, здоровый коллектив. Может, и были какие-то обиды, но они давно забыты. У нас нормальные, человеческие отношения. Будешь работать и выкладываться – к тебе повернутся лицом. А прошлое осталось в прошлом.
– Соболев – второй Дзюба?
– Дзюба у нас один, – сказал защитник «Зенита».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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