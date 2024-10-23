Моуринью о тен Хаге в «МЮ»: «Тренер остается сезон за сезоном – это говорит о стабильности и доверии. Со мной была другая ситуация, хотя мы выиграли ЛЕ и стали вторыми в АПЛ»

Жозе Моуринью высказался о положении Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

«Фенербахче » под руководством португальского специалиста встретится с «Юнайтед » в 3-м туре общего этапа Лиги Европы . Матч состоится 24 октября и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Произошло то, что они сохранили веру в тренера, и он остается сезон за сезоном. Это говорит о стабильности и доверии.

Со мной была другая ситуация, хотя мы выиграли Лигу Европы и заняли второе место в Премьер-лиге», – сказал Моуринью .