Флик, Анчелотти и Альгуасиль претендуют на награду лучшему тренеру октября в Ла Лиге

Ла Лига назвала претендентов на приз лучшему тренеру месяца в октябре.

В список включены три специалиста: Ханс-Дитер Флик , Карло Анчелотти и Иманоль Альгуасиль .

Немец выиграл с «Барселоной» оба матча в чемпионате с общим счетом 8:1. У возглавляющего «Реал» итальянца тоже две победы – 2:0 и 2:1. «Реал Сосьедад » под руководством испанского специалиста одержал одну победу и один раз сыграл вничью.