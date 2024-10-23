Флик, Анчелотти и Альгуасиль претендуют на награду лучшему тренеру октября в Ла Лиге
Ла Лига назвала претендентов на приз лучшему тренеру месяца в октябре.
В список включены три специалиста: Ханс-Дитер Флик, Карло Анчелотти и Иманоль Альгуасиль.
Немец выиграл с «Барселоной» оба матча в чемпионате с общим счетом 8:1. У возглавляющего «Реал» итальянца тоже две победы – 2:0 и 2:1. «Реал Сосьедад» под руководством испанского специалиста одержал одну победу и один раз сыграл вничью.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Ла Лиги
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