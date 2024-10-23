Педри, Камавинга и Витор Роке – среди претендентов на приз лучшему молодому игроку Ла Лиги в октябре
Педри и Эдуардо Камавинга претендуют на приз лучшему молодому игроку месяца.
Полузащитники «Барселоны» и «Реала» соответственно вошли в пятерку номинантов на награду лучшему футболисту Ла Лиги в возрасте не старше 23 лет по итогам октября.
Также в список попали Витор Роке («Бетис»), Лука Сучич («Реал Сосьедад») и Пабло Барриос («Атлетико»).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Ла Лиги
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