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Педри, Камавинга и Витор Роке – среди претендентов на приз лучшему молодому игроку Ла Лиги в октябре

Педри и Эдуардо Камавинга претендуют на приз лучшему молодому игроку месяца.

Полузащитники «Барселоны» и «Реала» соответственно вошли в пятерку номинантов на награду лучшему футболисту Ла Лиги в возрасте не старше 23 лет по итогам октября.

Также в список попали Витор РокеБетис»), Лука Сучич («Реал Сосьедад») и Пабло Барриос («Атлетико»).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Ла Лиги
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