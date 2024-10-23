Куртуа выбыл на 2-3 недели из-за травмы. Вратарь «Реала» пропустит класико

Тибо Куртуа пропустит класико из-за травмы.

Ранее стало известно , что у бельгийского вратаря выявлена травма приводящей мышцы левого бедра.

По информации журналиста The Athletic Марио Кортеганы, Куртуа не сможет принять участие в матче против «Барселоны» и пропустит 2-3 недели.

Матч «Реал » – «Барселона » в рамках 11-го тура Ла Лиги состоится 26 октября. Начало – в 22:00 по московскому времени.