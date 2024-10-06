«Зениту» и «Динамо» интересен 19-летний защитник «Рубина» Рожков. Отступные – 3 млн евро (Иван Карпов)
Илья Рожков интересен «Зениту» и «Динамо».
По данным инсайдера Ивана Карпова, «Динамо» близко к договоренности о трансфере защитника «Рубина» предстоящей зимой. Московский клуб уже пытался подписать Рожкова летом, но трансфер сорвался в последний момент.
Также сообщается об интересе к Рожкову со стороны «Зенита», однако на данный момент «Динамо» ближе к подписанию 19-летнего защитника. Сумма отступных, прописанная в контракте футболиста, составляет 3 миллиона евро.
Со статистикой Рожкова можно подробно ознакомиться здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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