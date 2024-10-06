«Зениту» и «Динамо» интересен 19-летний защитник «Рубина» Рожков. Отступные – 3 млн евро (Иван Карпов)

Илья Рожков интересен «Зениту» и «Динамо».

По данным инсайдера Ивана Карпова, «Динамо» близко к договоренности о трансфере защитника «Рубина » предстоящей зимой. Московский клуб уже пытался подписать Рожкова летом, но трансфер сорвался в последний момент.

Также сообщается об интересе к Рожкову со стороны «Зенита », однако на данный момент «Динамо » ближе к подписанию 19-летнего защитника. Сумма отступных, прописанная в контракте футболиста, составляет 3 миллиона евро.

Со статистикой Рожкова можно подробно ознакомиться здесь .