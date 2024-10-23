Борис Игнатьев о ЦСКА: «Лучшая оборона в РПЛ, хорошее сочетание в атаке и средней линии»
Борис Игнатьев считает оборону ЦСКА лучшей в чемпионате России.
«Не скажу, что игра ЦСКА уже устоявшаяся, но они выбрали верный путь. Под верным путем я подразумеваю игру в комбинационный футбол.
Они пытаются всегда нагнетать темп, ищут активные продолжения атакующих действий. У них есть качество футбола, есть результат, хорошее сочетание в атаке и средней линии.
Оборона ЦСКА – лучшая в РПЛ. Я не сторонник того, что надо всегда играть в атакующий футбол, надо уметь отбирать и играть в сбалансированный футбол», – заявил бывший главный тренер сборной России.
После 12 туров Мир РПЛ ЦСКА занимает четвертое место с 23 очками. Армейцы пропустили 7 голов в чемпионате, меньше пропущенных мячей только у «Краснодара» и «Зенита» – 5 и 4 соответственно.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Legalbet
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