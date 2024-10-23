Слишкович о 2:0 в Кубке: «Оренбург» мог забить еще 3-4 гола. «Химки» за 90 минут ничего не создали»
Владимир Слишкович считает, что «Оренбург» мог забить «Химкам» больше голов.
В 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Оренбург» одержал домашнюю победу со счетом 2:0.
«Мы доминировали весь первый тайм. Если бы мы чуть спокойнее играли с мячом, не всегда бы играли вперед, то мы смогли бы еще три‑четыре забить.
Во второй тайме нас устраивал счет, перешли в средний блок, в итоге, кроме одного опасного момента на стандарте, «Химки» за 90 минут ничего не создали», – сказал главный тренер «Оренбурга».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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