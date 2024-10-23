Слишкович о 2:0 в Кубке: «Оренбург» мог забить еще 3-4 гола. «Химки» за 90 минут ничего не создали»

Владимир Слишкович считает, что «Оренбург» мог забить «Химкам» больше голов.

В 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Оренбург» одержал домашнюю победу со счетом 2:0.

«Мы доминировали весь первый тайм. Если бы мы чуть спокойнее играли с мячом, не всегда бы играли вперед, то мы смогли бы еще три‑четыре забить.

Во второй тайме нас устраивал счет, перешли в средний блок, в итоге, кроме одного опасного момента на стандарте, «Химки » за 90 минут ничего не создали», – сказал главный тренер «Оренбурга ».