Артига о судействе Опейкиной с «Оренбургом»: «Лучший рефери за всю историю, наверное. К «Химкам» претензия – первые 15 минут, главное, что прошли дальше в Кубке»
Франк Артига похвалил судейство Веры Опейкиной в матче «Оренбург» – «Химки».
Подмосковная команда проиграла на выезде (0:2) в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
– Единственная претензия к команде по поводу игры в первые 15 минут. Умудрились пропустить быстрый гол.
Ко второму тайму претензий нет. Ребята собрались, старались забить, но не получилось. Самое главное, что мы заняли третье место и продвинулись дальше в Кубке.
– Главный арбитр матча, Вера Опейкина, кажется, не столкнулась с какими‑то сложностями.
– Наверное, это самый лучший рефери за всю историю. В российском чемпионате мне очень нравится судейство.
Наверное, лучший судья тот, которого ты не замечаешь на поле. И сегодня это было продемонстрировано, – сказал главный тренер «Химок».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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