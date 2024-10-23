«Оренбург» победил впервые за 17 игр – во 2-м матче при Слишковиче. Побед не было после 2:0 со «Спартаком» в 1-м туре РПЛ
«Оренбург» одержал первую победу за 3 месяца.
Команда под руководством Владимира Слишковича обыграла «Химки» (2:0) в заключительном туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
«Оренбург» прервал 16-матчевую серию без побед во всех турнирах – она длилась с 21 июля, когда команда обыграла «Спартак» (2:0) в 1-м туре Мир РПЛ.
После этого «Оренбург» потерпел 11 поражений и 5 раз сыграл вничью.
Это был второй матч во главе команды для тренера Владимира Слишковича, который сменил Давида Деограсию.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости