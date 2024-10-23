«Оренбург» победил впервые за 17 игр – во 2-м матче при Слишковиче. Побед не было после 2:0 со «Спартаком» в 1-м туре РПЛ

«Оренбург» одержал первую победу за 3 месяца.

Команда под руководством Владимира Слишковича обыграла «Химки » (2:0) в заключительном туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Оренбург » прервал 16-матчевую серию без побед во всех турнирах – она длилась с 21 июля, когда команда обыграла «Спартак » (2:0) в 1-м туре Мир РПЛ.

После этого «Оренбург » потерпел 11 поражений и 5 раз сыграл вничью.

Это был второй матч во главе команды для тренера Владимира Слишковича, который сменил Давида Деограсию.