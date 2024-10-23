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  • Анри о ничьей «ПСЖ» с ПСВ: «С уходом Мбаппе они потеряли часть магии. Команда стала сбалансированнее, но этого недостаточно. Килиан мог бы перевернуть игру»
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Анри о ничьей «ПСЖ» с ПСВ: «С уходом Мбаппе они потеряли часть магии. Команда стала сбалансированнее, но этого недостаточно. Килиан мог бы перевернуть игру»

Тьерри Анри считает, что «ПСЖ» с уходом Килиана Мбаппе потерял часть магии.

«ПСЖ» сыграл вничью с ПСВ (1:1) в 3-м туре Лиги чемпионов.

«После ухода Килиана говорили, что они станут более стабильными и сбалансированными. В начале это работало, они действительно выглядели как команда. Да, они стали более командными, более стабильными, но при этом они потеряли Мбаппе. Это очень сложно.

В таком матче Килиан мог бы перевернуть игру, сделать счет 2:1 или забить победный гол в конце – момент магии. Вы потеряли часть магии, но команда выглядит более солидной в плане баланса. Очевидно, этого недостаточно.

Вы решили избавиться от этих звезд, учитывая не лучшие отношения с болельщиками… Они решили сделать ставку на молодежь. Но когда вы ставите во главу молодежь, вы не можете сразу стать на 100% молодой командой. Вам нужны несколько опытных игроков, которые будут помогать молодым. Маркиньос остался, Хакими постепенно становится ветераном. Вам нужны люди, которые помогают молодежи становиться лучше. Это не значит, что без Мбаппе будет проще. Думаю, вчерашний результат разочаровывает», – сказал бывший нападающий «Арсенала» на CBS Sports.

Анри отдал бы «Золотой мяч» Родри: «Полузащитники – сердце команды. Люди забывают о них и о том, что они делают. Винисиус был не очень хорош на Кубке Америки»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
logoПСЖ
logoТьерри Анри
logoвысшая лига Нидерланды
logoПСВ
logoРеал Мадрид
logoлига 1 Франция
logoЛига чемпионов УЕФА
logoКилиан Мбаппе
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