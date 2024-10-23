Анри о Мбаппе: «В «Реале» он не показывает свой лучший футбол, ему еще нужно учиться играть девятку. Но ты не получишь много времени, надевая эту футболку»

Тьерри Анри считает, что Килиан Мбаппе пока не оправдывает ожиданий в «Реале».

«Реал» победил «Боруссию» Дортмунд (5:2) в 3-м туре Лиги чемпионов. Мбаппе отметился голевой передачей.

«Он должен осознать тот факт, что теперь он игрок «Реала ». Это очень сложно, это приходит вместе с футболкой. С этим нужно справляться.

Показывает ли он в свой лучший футбол, как в «Пари Сен-Жермен»? Нет. Ему еще нужно учиться, я знаю, это странно звучит, но ему нужно лучше играть на позиции девятки. Это сейчас очень сложно для него.

Забивать голы недостаточно в таком клубе... Я выступлю в роли адвоката дьявола. Мы всегда говорим, что игроку нужно время, чтобы адаптироваться в новом клубе... Но, к сожалению, когда ты надеваешь эту футболку, тебе не дают много времени», – сказал бывший нападающий «Арсенала» в программе CBS Sports Golazo.

В текущем сезоне за «Реал» Мбаппе забил 8 голов в 13 матчах.