Борис Игнатьев о пиве на стадионах: «Я не против, раньше и 100 грамм можно было выпить. Если человек, выпив, хулиганит, его надо арестовать. Для этого введен Fan ID»

Борис Игнатьев оценил идею о продаже пива на стадионах.

«[Во времена СССР] пиво продавалось, и даже 100 грамм можно было выпить. Кто для чего приходил – мог и побольше выпить и уйти, а кто на футбол приходил.

Я в целом не против, дело в приобщении к культуре. Если человек выпивает пиво и ведет себя достойно, то почему бы и нет? А если он выпил и ушел, или выпил и ударил кого-то – тут все дело в трактовках и том, как человек себя поведет. Если человек, выпив, хулиганит, его надо арестовать и посадить или оштрафовать. Будем приучать. К многому хорошему уже приучили. Для этого есть правоохранительные органы и введен Fan ID.

Что касается драк в Советском Союзе – они были, но к ним относились более снисходительно. Только если это было в каком-то общественном месте, милиция могла арестовать, оштрафовать или дать 15 суток», – сказал бывший тренер сборной России.