Мор о возможной продаже Бонгонда «Спартаком»: «Двумя руками за. Это идеальный игрок для команды, борющейся за выживание, для топа – нет»

Эдуард Мор выступил за продажу Тео Бонгонда «Спартаком».

Ранее появилась информация, что московский клуб готов расстаться с игроком в зимнее трансферное окно. Бонгонда перешел в «Спартак » в 2023 году из «Кадиса».

«Уход Бонгонда не будет потерей для «Спартака». Надо его продавать. Это игрок какого-то одного момента. Он где-то выстрелит, а потом три игры его не видно на поле. Многие им сначала восхищались, но я не восхищался. Помню его первый гол за «Спартак» «Оренбургу», но потом он просто ходил пешком. В некоторых матчах он может себя заставить работать на команду, но это происходит редко. На дистанции это не тот человек, который будет помогать бороться за чемпионство. Двумя руками за продажу Бонгонда.

Это идеальный игрок для команды, которая борется за выживание, как это было у него в Испании. Он может где-то недорабатывать и ничего не делать, а потом включиться в одном моменте и сделать гол из ничего. Команда наберет очки, останется с его помощью в высшем дивизионе. В итоге все счастливы и довольны, носят его на руках. Никто не знает, когда он выстрелит, но периодически выстреливает. Для команды, борющейся за выживание, – здорово. Для топа – нет», – сказал бывший защитник «Спартака».

На счету Бонгонда восемь голов и четыре результативные передачи в 49 матчах за московский клуб. В текущем сезоне Мир РПЛ у вингера в 12 матчах нет голов.