Эдуард Сперцян: «Я вырос в «Краснодаре». Не могу позволить себе перейти ни в один другой российский клуб: ни «Зенит», ни «Спартак», ни «Локо». Европа – да»
Эдуард Сперцян заявил, что намерен играть в России только за «Краснодар».
Сперцян является воспитанником академии «Краснодара», где начал обучение с 10 лет.
«Я вырос в «Краснодаре». Внутри чувствую, что не могу позволить себе перейти ни в один другой российский клуб: ни «Зенит», ни «Спартак», ни «Локомотив».
Это принципиальная позиция. Европа – да. В России – только один клуб», – сказал Сперцян.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
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