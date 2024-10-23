Эдуард Сперцян: «Я вырос в «Краснодаре». Не могу позволить себе перейти ни в один другой российский клуб: ни «Зенит», ни «Спартак», ни «Локо». Европа – да»

Эдуард Сперцян заявил, что намерен играть в России только за «Краснодар».

Сперцян является воспитанником академии «Краснодара », где начал обучение с 10 лет.

«Я вырос в «Краснодаре». Внутри чувствую, что не могу позволить себе перейти ни в один другой российский клуб: ни «Зенит », ни «Спартак », ни «Локомотив ».

Это принципиальная позиция. Европа – да. В России – только один клуб», – сказал Сперцян .