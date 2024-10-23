Анатолий Тимощук: «Соперники говорят, что настроиться на «Зенит» важнее, чем на «Спартак» и ЦСКА. После 6 чемпионств подряд мы для всех стали ярким раздражителем»

Анатолий Тимощук поделился мнением о спаде «Зенита».

Петербургский клуб занимает 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 29 очков после 12 туров. Лидирует «Краснодар» с 30 баллами.

– Я бы это не связывал исключительно с травмой Максима [Глушенкова ]. Он совсем недавно пополнил нашу команду. Ему тоже нужно время для адаптации, несмотря на то, что он не новичок в нашем чемпионате.

Что касается нашего старта – я никогда не соглашусь с тем, что многие уже записали нас в чемпионы. Естественно, мы фавориты. Каждый год являемся фаворитами, но это нужно доказывать в матчах. Вы воспринимаете только картинку по ТВ или с трибуны стадиона.

– И это совсем отличается от того, что происходит внутри команды?

– Если мы берем внутреннее, то ты чувствуешь каждого игрока: насколько он готов, насколько он подошел к своим оптимальным физическим кондициям, какие у кого есть проблемы. Ты с этим сталкиваешься каждый день.

Действительно, как не раз Сергей Богданович [Семак ] говорил, каждый из наших игроков, если сильнее кого-то на своей позиции, должен показать это отношением и работой. Сами за себя имена не играют. Часто мы видим, все говорят, да, на бумаге кто-то фаворит, а вы на поле посмотрите. Поэтому мы, учитывая наш чемпионский путь из шести подряд чемпионств, для всех стали таким ярким раздражителем, соперником, на которого особенно настраиваются.

Я читаю интервью других игроков, которые будут нашими соперниками. Они говорят, да, там «Спартак », да, ЦСКА . Но это не так важно. Важно настроиться на «Зенит». Вот насколько для каждого из них принципиально обыграть нас и отобрать очки, – сказал тренер «Зенита ».