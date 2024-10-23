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Анатолий Тимощук: «Соперники говорят, что настроиться на «Зенит» важнее, чем на «Спартак» и ЦСКА. После 6 чемпионств подряд мы для всех стали ярким раздражителем»

Анатолий Тимощук поделился мнением о спаде «Зенита».

Петербургский клуб занимает 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 29 очков после 12 туров. Лидирует «Краснодар» с 30 баллами. 

– Я бы это не связывал исключительно с травмой Максима [Глушенкова]. Он совсем недавно пополнил нашу команду. Ему тоже нужно время для адаптации, несмотря на то, что он не новичок в нашем чемпионате.

Что касается нашего старта – я никогда не соглашусь с тем, что многие уже записали нас в чемпионы. Естественно, мы фавориты. Каждый год являемся фаворитами, но это нужно доказывать в матчах. Вы воспринимаете только картинку по ТВ или с трибуны стадиона.

– И это совсем отличается от того, что происходит внутри команды?

– Если мы берем внутреннее, то ты чувствуешь каждого игрока: насколько он готов, насколько он подошел к своим оптимальным физическим кондициям, какие у кого есть проблемы. Ты с этим сталкиваешься каждый день.

Действительно, как не раз Сергей Богданович [Семак] говорил, каждый из наших игроков, если сильнее кого-то на своей позиции, должен показать это отношением и работой. Сами за себя имена не играют. Часто мы видим, все говорят, да, на бумаге кто-то фаворит, а вы на поле посмотрите. Поэтому мы, учитывая наш чемпионский путь из шести подряд чемпионств, для всех стали таким ярким раздражителем, соперником, на которого особенно настраиваются.

Я читаю интервью других игроков, которые будут нашими соперниками. Они говорят, да, там «Спартак», да, ЦСКА. Но это не так важно. Важно настроиться на «Зенит». Вот насколько для каждого из них принципиально обыграть нас и отобрать очки, – сказал тренер «Зенита». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoЦСКА
logoЗенит
logoАнатолий Тимощук
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
logoМаксим Глушенков
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