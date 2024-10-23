Защитник «Химок» Ориньо о словах Абаскаля про говно: «Если ему надо попробовать фекалии перед тем, как съесть ветчину – его право. Вкус ветчины узнаешь, когда идешь на 1-м месте»

Ориньо прокомментировал слова Гильермо Абаскаля про ветчину и говно.

Бывший главный тренер «Спартака » после поражения в первом матче во главе «Гранады» заявил : «Иногда нужно поесть говна, чтобы узнать вкус ветчины». Абаскаль был уволен из «Гранады» 21 сентября.

«Я знаю про Гильермо Абаскаля . Если ему надо попробовать фекалии, перед тем как попробовать ветчину, то это его право.

«Химки » узнали вкус ветчины после победы над «Локомотивом»? У нас вкус победы. Считаю, что вкус ветчины можно узнать, когда находишься на первом месте в турнирной таблице», – сказал защитник «Химок».