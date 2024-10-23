Защитник «Химок» Ориньо о словах Абаскаля про говно: «Если ему надо попробовать фекалии перед тем, как съесть ветчину – его право. Вкус ветчины узнаешь, когда идешь на 1-м месте»
Ориньо прокомментировал слова Гильермо Абаскаля про ветчину и говно.
Бывший главный тренер «Спартака» после поражения в первом матче во главе «Гранады» заявил: «Иногда нужно поесть говна, чтобы узнать вкус ветчины». Абаскаль был уволен из «Гранады» 21 сентября.
«Я знаю про Гильермо Абаскаля. Если ему надо попробовать фекалии, перед тем как попробовать ветчину, то это его право.
«Химки» узнали вкус ветчины после победы над «Локомотивом»? У нас вкус победы. Считаю, что вкус ветчины можно узнать, когда находишься на первом месте в турнирной таблице», – сказал защитник «Химок».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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