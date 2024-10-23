Колосков о пиве на футболе: «Уже пять лет говорю: «Я не то что за пиво – я за водку на стадионах!» Если кто-то любит его, пусть пьет на здоровье. Что в этом такого?»

Вячеслав Колосков высказался о возможном возвращении пива на стадионы.

«Уже пять лет говорю: «Я не то что за пиво – я вообще за водку на стадионах!». Я сам не любитель пива, не пью его даже в бане. Но если кто-то на стадионе любит его, пусть пьет на здоровье. Что в этом такого?» – сказал почетный президент РФС.

Генсек РФС Митрофанов о пиве на стадионах: «Важный вопрос в плане доходов от посещаемости матчей. Мы за то, чтобы данная культура способствовала наполняемости стадиона»

Мостовой о пиве на стадионах: «Я лично никогда не был против. Но у нас с этим трудно, потому что народ немного бесшабашный: где есть кружка пива, там пойдет и литр, и два»