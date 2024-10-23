Колосков о пиве на футболе: «Уже пять лет говорю: «Я не то что за пиво – я за водку на стадионах!» Если кто-то любит его, пусть пьет на здоровье. Что в этом такого?»
Вячеслав Колосков высказался о возможном возвращении пива на стадионы.
«Уже пять лет говорю: «Я не то что за пиво – я вообще за водку на стадионах!». Я сам не любитель пива, не пью его даже в бане. Но если кто-то на стадионе любит его, пусть пьет на здоровье. Что в этом такого?» – сказал почетный президент РФС.
Генсек РФС Митрофанов о пиве на стадионах: «Важный вопрос в плане доходов от посещаемости матчей. Мы за то, чтобы данная культура способствовала наполняемости стадиона»
Мостовой о пиве на стадионах: «Я лично никогда не был против. Но у нас с этим трудно, потому что народ немного бесшабашный: где есть кружка пива, там пойдет и литр, и два»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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