Футбольная ассоциация Непала о матче с Россией: «Будем ждать предложения. После получения письма решим, где и когда играть»
В Непале ответили на вопрос о возможности проведения матча с Россией.
«Матч между Непалом и Россией может состояться, если российская сторона отправит предложение. После получения официального письма мы обязательно его рассмотрим и решим, где и когда играть.
Будем ждать предложения от России», – сказал пресс-секретарь Футбольной ассоциации Непала Суреш Шах.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
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