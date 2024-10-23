Футбольная ассоциация Непала о матче с Россией: «Будем ждать предложения. После получения письма решим, где и когда играть»

В Непале ответили на вопрос о возможности проведения матча с Россией.

«Матч между Непалом и Россией может состояться, если российская сторона отправит предложение. После получения официального письма мы обязательно его рассмотрим и решим, где и когда играть.

Будем ждать предложения от России», – сказал пресс-секретарь Футбольной ассоциации Непала Суреш Шах.