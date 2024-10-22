«МЮ», «Ливерпулю» и «Реалу» интересен Лукеба. «Лейпциг» продлит контракт с защитником и готовится получать предложения по нему летом

Кастелло Лукеба продлит контракт с «Лейпцигом».

Новое соглашение 21-летнего защитника с немецким клубом будет рассчитано до 2029 года, сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс.

На приобретение французского футболиста претендуют «Манчестер Юнайтед » и «Ливерпуль ». Также интерес к нему проявляет «Реал ». Немецкий клуб готовится к тому, что следующим летом будет получать множество предложений о трансфере игрока.

В текущем сезоне Бундеслиги Лукеба провел 6 матчей. Его статистика – здесь .