«МЮ», «Ливерпулю» и «Реалу» интересен Лукеба. «Лейпциг» продлит контракт с защитником и готовится получать предложения по нему летом
Кастелло Лукеба продлит контракт с «Лейпцигом».
Новое соглашение 21-летнего защитника с немецким клубом будет рассчитано до 2029 года, сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс.
На приобретение французского футболиста претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Также интерес к нему проявляет «Реал». Немецкий клуб готовится к тому, что следующим летом будет получать множество предложений о трансфере игрока.
В текущем сезоне Бундеслиги Лукеба провел 6 матчей. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабриса Хокинса
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