Головин о том, почему начал игру с «Црвеной Звездой» в запасе: «Обычная ротация, у «Монако» сейчас много матчей. Игровое время получает максимальное количество футболистов»
«Счет говорит сам за себя. Игра нам давалась, многое получалось в атаке. Были и хорошие подходы, и острые моменты. Заслуженно одержали крупную победу.
Почему много голов было забито именно во втором тайме и связано ли это с моим появлением на поле? Честно говоря, не думал об этом. Вряд ли это главная причина того, что большую часть голов мы забили после перерыва, хотя понятно, что у меня была задача и обострять, и создавать моменты. В принципе это получилось: помимо забитых мячей, был еще отменный гол, мое попадание в штангу. В общем, думаю, мы порадовали болельщиков.
Почему начал игру в запасе? Обычная ротация, у нас сейчас много матчей, важные игры и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. В прошлом туре был тяжелый матч против «Лилля», который мы заканчивали в меньшинстве, сейчас предстоит дерби с «Ниццей», поэтому игровое время получает максимальное количество футболистов», — сказал полузащитник «Монако».
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