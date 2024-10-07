Головин о новом формате ЛЧ: «Пока очень странно, сложно сказать, хорошо или плохо. Этот турнир – мечта любого футболиста, каждый хочет там играть»
Александр Головин прокомментировал новый формат Лиги чемпионов.
С нового сезона в турнире нет группового раунда – все клубы соревнуются в рамках одной турнирной таблицы.
– Ты вернулся в Лигу чемпионов. Это мечта футболиста?
– Да, 100%. Думаю, это мечта любого футболиста. Лига чемпионов – самый, ну или один из самых значимых клубных турниров, любой хочет там играть. Это очень классно.
– Эта атмосфера, гимн – мурашки бежали, коленки тряслись?
– Нет, такого не было. В ЦСКА, слава богу, тоже играли в Лиге чемпионов! Просто приятные ощущения, возможно, дополнительная мотивация.
– Как тебе новый формат Лиги чемпионов?
– Честно, пока это очень странно и сложно сказать, хорошо или плохо, – сказал полузащитник «Монако» Александр Головин.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт РФС
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