Головин о «Монако»: «В этом сезоне самые реальные шансы на титул. Буду доволен только первым-вторым местом, не ниже»

Александр Головин рассказал, почему решил продлить контракт с «Монако».

На прошлой неделе стало известно, что россиянин продлил соглашение с клубом Лиги 1 до 2029 года.

– Почему решил остаться в «Монако»? Писали, что были предложения из других клубов.

– Я хорошо адаптирован к «Монако», мне все нравится. У нас хороший тренерский штаб, сильная команда, хорошие отношения внутри клуба. Мне очень комфортно.

– «Монако» идет на первом месте в этом сезоне. Реальны ли шансы на титул? Каким результатом ты будешь доволен?

– Последние два года у нас крепкая команда, а в этом сезоне мы стали еще сильнее! Пришли новые ребята. Думаю, в этом сезоне самые реальные шансы на титул. Буду доволен только первым-вторым местом, не ниже, – заявил полузащитник монегасков.

Головин об интересе топ-клубов: «Точно был от «Тоттенхэма», «Боруссии» и «ПСЖ». Предложений как таковых не было»