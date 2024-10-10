Головин о «Монако»: «В этом сезоне самые реальные шансы на титул. Буду доволен только первым-вторым местом, не ниже»
На прошлой неделе стало известно, что россиянин продлил соглашение с клубом Лиги 1 до 2029 года.
– Почему решил остаться в «Монако»? Писали, что были предложения из других клубов.
– Я хорошо адаптирован к «Монако», мне все нравится. У нас хороший тренерский штаб, сильная команда, хорошие отношения внутри клуба. Мне очень комфортно.
– «Монако» идет на первом месте в этом сезоне. Реальны ли шансы на титул? Каким результатом ты будешь доволен?
– Последние два года у нас крепкая команда, а в этом сезоне мы стали еще сильнее! Пришли новые ребята. Думаю, в этом сезоне самые реальные шансы на титул. Буду доволен только первым-вторым местом, не ниже, – заявил полузащитник монегасков.
Головин об интересе топ-клубов: «Точно был от «Тоттенхэма», «Боруссии» и «ПСЖ». Предложений как таковых не было»
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