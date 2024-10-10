  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Головин о «Монако»: «В этом сезоне самые реальные шансы на титул. Буду доволен только первым-вторым местом, не ниже»
1

Головин о «Монако»: «В этом сезоне самые реальные шансы на титул. Буду доволен только первым-вторым местом, не ниже»

Александр Головин рассказал, почему решил продлить контракт с «Монако».

На прошлой неделе стало известно, что россиянин продлил соглашение с клубом Лиги 1 до 2029 года.

– Почему решил остаться в «Монако»? Писали, что были предложения из других клубов.

– Я хорошо адаптирован к «Монако», мне все нравится. У нас хороший тренерский штаб, сильная команда, хорошие отношения внутри клуба. Мне очень комфортно.

– «Монако» идет на первом месте в этом сезоне. Реальны ли шансы на титул? Каким результатом ты будешь доволен?

– Последние два года у нас крепкая команда, а в этом сезоне мы стали еще сильнее! Пришли новые ребята. Думаю, в этом сезоне самые реальные шансы на титул. Буду доволен только первым-вторым местом, не ниже, – заявил полузащитник монегасков.

Головин об интересе топ-клубов: «Точно был от «Тоттенхэма», «Боруссии» и «ПСЖ». Предложений как таковых не было»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoМонако
logoпремьер-лига Россия
logoлига 1 Франция
logoАлександр Головин
logoСпорт-Экспресс
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Селюк о новом контракте Головина: «Не очень разумное решение клуба. Чемпионом он не станет, «Монако» – как «Сочи». Тоже город для отдыха и тусовок»
30вчера, 05:30
«Монако» Головина лидирует в Лиге 1 после 7 туров. «ПСЖ» отстает на 2 очка, «Марсель» и «Реймс» – на 3
316 октября, 21:22
Колосков о Головине: «Лучший российский игрок сейчас. Решение продлить контракт правильное, никак не мешает потенциальному переходу»
24 октября, 19:09
Александр Головин: «Монако» стал вторым домом для меня. Результаты становятся лучше с каждым годом. В этом сезоне у нас есть ЛЧ, неплохо стартовали в чемпионате»
54 октября, 18:53
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Игроки и боссы «Баварии» поддерживают Компани, несмотря на 3-матчевую серию без побед. Руководство советовалось с Гвардиолой перед назначением тренера
425 минут назад
Мората о депрессии: «Внутри тебя живет другой человек, с которым приходится бороться каждый день и каждую ночь. В тяжелые моменты не имеет значения, кем ты работаешь»
1844 минуты назад
Матч «Аль-Насра» Роналду с «Эстеглялем» в азиатской ЛЧ перенесут из Тегерана – в Дубай, скорее всего. Саудовцы не хотели лететь в Иран
16сегодня, 20:40
Войчех Шченсны: «Если говоришь «нет» «Барсе», значит, у тебя нет яиц для такого вызова. Я все еще нахожу в себе эту страсть и могу помочь команде»
15сегодня, 20:33
Тен Хагу ничего не сообщали по итогам встречи боссов «МЮ». Тренер готовится к матчу с «Брентфордом» в обычном режиме (ESPN)
10сегодня, 20:24
Меньян разочарован решением Дешама сделать временным капитаном Франции Тчуамени, а не его. Против голкипера могла сыграть речь с критикой команды после 1:3 от Италии в сентябре
35сегодня, 20:05
Канчельскис об отсутствии матчей сборной в октябре: «Для чего люди сидят в РФС? Правильнее сыграть с «Зенитом», «Спартаком», «Динамо», «Краснодаром», чем с пацанами из Пакистана»
17сегодня, 19:24
Боссы «Ман Сити» хотят, чтобы Гвардиола остался в клубе, несмотря на уход Бегиристайна. Решение за Пепом
35сегодня, 19:06
Какие известные персонажи появлялись на трибунах «Локомотива»?
сегодня, 19:00Спецпроект
Хоселу о «Золотом мяче»: «Отдал бы Карвахалю. Защитникам не отдается должное, мы должны сделать шаг вперед. Титулы делают его возможную победу справедливой»
47сегодня, 18:55
Ко всем новостям
Последние новости
«Реалу» и «Барсе» интересен Та, «Бавария» больше не лидирует в гонке. Защитник «Байера» может уйти бесплатно летом
2 минуты назад
Умер 31-летний защитник Греции и «Панатинаикоса» Болдок. Его нашли мертвым в бассейне возле дома
16 минут назад
Кристиан Нобоа: «Уровень российского футбола упал, потому что иностранцев не так много, как раньше. В прошлом были игроки из Франции, Испании и Италии, сейчас этого нет»
224 минуты назад
Хоселу об Анчелотти в «Реале»: «Сейчас сомневаться в нем было бы ошибкой. Он лучший тренер в мире и обязательно вытащит команду. Будет еще больше титулов»
127 минут назад
Игрока «Гвадалахары» не наказали за взрыв петарды в пресс-центре клуба. Мексиканская федерация не может отреагировать на инцидент, случившийся вне матча
341 минуту назад
Карпин о Черенкове: «Для России он как Месси для Аргентины. Всегда был примером и делал на поле вещи, которые для меня были непостижимы»
12сегодня, 20:14
«Ред Булл» вместе с семьей Арно может купить «Париж». Клубу Лиги 2 могут выделить 100-200 млн ради попадания в ЛЧ
13сегодня, 20:01
УЕФА и Ассоциация европейских клубов продлили сотрудничество до 2033 года. Глава ECA – президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи
2сегодня, 19:43
Дочь Дель Пьеро будет играть за юношескую женскую команду «Ювентуса»
5сегодня, 19:39Фото
Симеоне об Альваресе: «Один из игроков, осчастлививших меня больше всего с момента прихода в «Атлетико». Эо не просто шаг в карьере, он может написать здесь историю»
7сегодня, 19:26