Миранчук не забил с пенальти в игре с «Орландо» (2:1) – вратарь сборной Перу Гальесе вытащил мяч из нижнего угла

Алексей Миранчук не реализовал 11-метровый в матче МЛС с «Орландо Сити» (2:1).

На 47-й минуте при счете 2:1 хавбек «Атланты Юнайтед » пробил в левый нижний угол ворот, но голкипер сборной Перу Педро Гальесе парировал удар.

Ранее Миранчук реализовал два из двух пенальти в лиге.

Всего в 9 играх завершившегося регулярного чемпионата МЛС на счету россиянина 3 гола и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь .

«Атланта» Миранчука чудом в плей-офф! А как Алексею вообще живется в США?