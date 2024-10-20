Миранчук не забил с пенальти в игре с «Орландо» (2:1) – вратарь сборной Перу Гальесе вытащил мяч из нижнего угла
Алексей Миранчук не реализовал 11-метровый в матче МЛС с «Орландо Сити» (2:1).
На 47-й минуте при счете 2:1 хавбек «Атланты Юнайтед» пробил в левый нижний угол ворот, но голкипер сборной Перу Педро Гальесе парировал удар.
Ранее Миранчук реализовал два из двух пенальти в лиге.
Всего в 9 играх завершившегося регулярного чемпионата МЛС на счету россиянина 3 гола и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.
«Атланта» Миранчука чудом в плей-офф! А как Алексею вообще живется в США?
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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