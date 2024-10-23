Кубок МЛС. Раунд уайлд-кард. «Атланта» Миранчука одолела «Монреаль» по пенальти и сыграет в плей-офф с «Интер Майами» Месси

«Атланта Юнайтед» одолела в гостях «Монреаль Импэкт» (2:2, 5:4 пен.).

Команда Алексея Миранчука выиграла матч раунда уайлд-кард Кубка МЛС и вышла в первый раунд плей-офф, где сыграет с «Интер Майами » Лионеля Месси в серии до двух побед.

Сегодня Миранчук сделал голевую передачу и реализовал послематчевый 11-метровый.

Кубок МЛС

Раунд уайлд-кард

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.