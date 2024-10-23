Кубок МЛС. Раунд уайлд-кард. «Атланта» Миранчука одолела «Монреаль» по пенальти и сыграет в плей-офф с «Интер Майами» Месси
«Атланта Юнайтед» одолела в гостях «Монреаль Импэкт» (2:2, 5:4 пен.).
Команда Алексея Миранчука выиграла матч раунда уайлд-кард Кубка МЛС и вышла в первый раунд плей-офф, где сыграет с «Интер Майами» Лионеля Месси в серии до двух побед.
Сегодня Миранчук сделал голевую передачу и реализовал послематчевый 11-метровый.
Кубок МЛС
Раунд уайлд-кард
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости