Биджиев про 0:1 от «Спартака»: «До удаления преимущество было на стороне «Махачкалы». Не очень обязательный гол пропустили. но старались и дали бой»
— Матч разделился на до и после удаления. Против нас играла хорошая команда с хорошими футболистами. До удаления [Ильи Кирша] преимущество было на нашей стороне. Это очевидно. После — внесли коррективы. Приходилось ждать своего момента и больше играть в обороне.
Не очень обязательный гол пропустили в начале второго тайма. Когда произошло удаление [Даниила Зорина] у спартаковцев, всего пять минут оставалось. Уже наелись многие. Сложно в конце было организовать последний штурм. Но ребята старались. Мы дали бой.
— Понимаете, почему удалили Кирша, и есть ли претензии по судейству?
— Повтора не видел. Толкование судьи понятно — фол последней надежды. Конечно, это ключевой момент в матче. Правильно или нет — не готов судить, — сказал тренер махачкалинского «Динамо».
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