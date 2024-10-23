Биджиев про 0:1 от «Спартака»: «До удаления преимущество было на стороне «Махачкалы». Не очень обязательный гол пропустили. но старались и дали бой» 

Хасанби Биджиев оценил поражение от «Спартака» (0:1) в Фонбет Кубке России.

— Матч разделился на до и после удаления. Против нас играла хорошая команда с хорошими футболистами. До удаления [Ильи Кирша] преимущество было на нашей стороне. Это очевидно. После — внесли коррективы. Приходилось ждать своего момента и больше играть в обороне.

Не очень обязательный гол пропустили в начале второго тайма. Когда произошло удаление [Даниила Зорина] у спартаковцев, всего пять минут оставалось. Уже наелись многие. Сложно в конце было организовать последний штурм. Но ребята старались. Мы дали бой.

— Понимаете, почему удалили Кирша, и есть ли претензии по судейству?

— Повтора не видел. Толкование судьи понятно — фол последней надежды. Конечно, это ключевой момент в матче. Правильно или нет — не готов судить, — сказал тренер махачкалинского «Динамо ».