Пятибратов про 0:1: «Расстроен результатом. «Факел» играл лучше «Зенита» и смело прессинговал на протяжении всего матча. Не каждая команда на это способна»
Дмитрий Пятибратов оценил поражение от «Зенита» (0:1) в Фонбет Кубке России.
— Расстроен результатом, потому что мы играли лучше «Зенита». Качество футбола было хорошее, думаю, что болельщики не были разочарованы. Единственное, нужно улучшать реализацию. Было хорошее давление, мы смело прессинговали «Зенит» на протяжении всего матча. Поверьте мне, не каждая команда на это способна, поэтому матч оставил двоякое впечатление.
— Многие отмечают, что «Факел» в Кубке России играет смелее, чем в РПЛ. С чем это связано?
— В Кубке России на нас не так давит результат. Также не забывайте, что наш тренерский штаб не так давно находится в клубе, в Кубке нам легче реализовывать наши идеи, — сказал тренер «Факела».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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