«Ювентус» впервые проиграл при Мотте – «Штутгарту». Было 6 побед и 4 ничьих

«Ювентус» проиграл впервые в сезоне.

Команда Тиаго Мотты уступила «Штутгарту » в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов со счетом 0:1.

Это первое поражение туринской команды под руководством Мотты. Ранее она одержала 6 побед и 4 раза сыграла вничью.

27 октября «Ювентус » встретится с «Интером» в 9-м туре Серии А.