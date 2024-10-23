«Ювентус» впервые проиграл при Мотте – «Штутгарту». Было 6 побед и 4 ничьих
«Ювентус» проиграл впервые в сезоне.
Команда Тиаго Мотты уступила «Штутгарту» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов со счетом 0:1.
Это первое поражение туринской команды под руководством Мотты. Ранее она одержала 6 побед и 4 раза сыграла вничью.
27 октября «Ювентус» встретится с «Интером» в 9-м туре Серии А.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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