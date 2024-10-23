Мотта о 0:1: «Штутгарт» был лучше и заслуживал победу с первой минуты. «Юве» не смог отобрать контроль над игрой»

Главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта подвел итоги игры со «Штутгартом».

Туринцы потерпели поражение со счетом 0:1 в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Они заслуживали победу с первой минуты, они были лучше нас. Нужно принять это, исправиться, восстановиться и переварить поражение как можно быстрее. Затем надо подготовиться к отличному матчу с «Интером».

Мы не смогли отобрать у них контроль над игрой, а когда они контролируют мяч, то создают соперникам трудности. Это был сложный соперник, и сегодня мы потерпели поражение, – сказал Мотта .