«Боруссия» никогда не побеждала «Реал» в ЛЧ на «Бернабеу»: 6 поражений, 2 ничьих. У «Дортмунда» антирекорд по матчам без побед на одном стадионе за всю историю турнира

«Боруссия» ни разу не выиграла у «Реала» в Лиге чемпионов на «Сантьяго Бернабеу».

Дортмундский клуб на выезде проиграл команде тренера Карло Анчелотти (2:5) в 3-м туре Лиги чемпионов УЕФА.

Таким образом, «Боруссия» ни разу не обыграла «Реал » в ЛЧ на «Сантьяго Бернабеу » за 8 матчей: 6 поражений, 2 ничьих.

Серия из 8 матчей без побед на одном стадионе – худшая в истории Лиги чемпионов.

Последний раз дортмундский клуб обыграл мадридцев дома (2:0) в 1/4 финала ЛЧ в 2014 году. По сумме 2 матчей «Боруссия » тогда уступила (2:3).