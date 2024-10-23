«Боруссия» никогда не побеждала «Реал» в ЛЧ на «Бернабеу»: 6 поражений, 2 ничьих. У «Дортмунда» антирекорд по матчам без побед на одном стадионе за всю историю турнира
«Боруссия» ни разу не выиграла у «Реала» в Лиге чемпионов на «Сантьяго Бернабеу».
Дортмундский клуб на выезде проиграл команде тренера Карло Анчелотти (2:5) в 3-м туре Лиги чемпионов УЕФА.
Таким образом, «Боруссия» ни разу не обыграла «Реал» в ЛЧ на «Сантьяго Бернабеу» за 8 матчей: 6 поражений, 2 ничьих.
Серия из 8 матчей без побед на одном стадионе – худшая в истории Лиги чемпионов.
Последний раз дортмундский клуб обыграл мадридцев дома (2:0) в 1/4 финала ЛЧ в 2014 году. По сумме 2 матчей «Боруссия» тогда уступила (2:3).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Squawka
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